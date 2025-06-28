«Мне повезло, что есть такая поддержка». Дрейпер — о помощи Маррея и Хенмэна в карьере

Четвёртая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал, что в напряжённые моменты карьеры может рассчитывать на поддержку трёхкратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» Энди Маррея и бывшей четвёртой ракетки мира Тима Хенмэна.

«Я знаю, что могу опереться на Маррея и Тима Хенмэна. Мне очень повезло, что у меня есть такая поддержка, но в то же время мы не так много говорили об этом грузе ответственности на Уимблдоне. У каждого свой путь, и каждый справляется с давлением по-своему. Но они всегда говорили мне: если нужно — можешь на нас рассчитывать», – приводит слова Дрейпера The Standard.

Напомним, Джек Дрейпер примет участие в розыгрыше Уимблдона-2025, который пройдёт с 30 июня по 13 июля.