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«Он очень сексуальный». Хачанов — на вопрос о форме 38-летнего Джоковича

«Он очень сексуальный». Хачанов — на вопрос о форме 38-летнего Джоковича
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19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о физической форме 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Ранее Хачанов обыграл сербского теннисиста на выставочном травяном турнире в Херлингеме (Великобритания) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Ты ничего не собираешься сказать о его форме?
— Нет, он всегда такой, он выглядит очень сексуально.

— Я имею в виду, ему уже 38, ты шутишь? Он выглядит потрясающе!
— Согласен, я же сказал, он очень сексуальный, — сказал Хачанов в послематчевом интервью на корте.

Теннисисты проводят подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует в понедельник, 30 июня. Хачанов в первом круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, соперником Джоковича в первом матче станет Александр Мюллер из Франции.

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