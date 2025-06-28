«Горан очень строг со мной и требователен». Циципас — о работе с Иванишевичем

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как работа с Гораном Иванишевичем помогает ему изменить свой подход к теннисной карьере

«Я хочу правды и честности. Горан очень строг со мной и очень требователен. Любой другой игрок, наверное, взбесился бы и подумал: «Как он вообще может так со мной разговаривать?» Это становится личным.

Но мне это нужно, потому что мне нужна правда, мне нужен кто-то, кто будет строг со мной. Я считаю, что именно на этом фундаменте я и построю своё возвращение. Я знаю, что он меня уважает, но именно так надо действовать, чтобы заставить себя работать и показать настоящего Стефаноса, которого мне не хватало последние пару лет», – приводит слова Циципаса Daily Express.

Напомним, Горан Иванишевич и Стефанос Циципас начали сотрудничество в конце мая 2025 года.