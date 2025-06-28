Синнер сделал фото с Мескалем и звездой «Очень странных дел» Кири на ужине Gucci

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер принял участие в торжественном ужине модного дома Gucci. Помимо Синнера гостями вечера стали актёры Пол Мескал и Джо Кири.

Фото: Vianney Le Caer/Getty Images

Пол Мескал – ирландский актёр, лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Он снимался в продолжении фильма «Гладиатор», а также сыграет Джона Леннона в предстоящим фильме о музыканте.

Джо Кири – американский актёр и музыкант, наиболее известный по роли школьника Стива Харрингтона в популярном сериале «Очень странные дела».

Напомним, Янник Синнер примет участие в розыгрыше Уимблдона-2025, который пройдёт с 30 июня по 13 июля.