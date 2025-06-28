Джессика Пегула стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв в финале Швёнтек
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула стала чемпионкой травяного турнира WTA-500, проходящего в немецком Бад-Хомбурге, обыграв в финале турнира польскую теннисистку Игу Швёнтек (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.
Бад-Хомбург. Финал
28 июня 2025, суббота. 14:45 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Джессика Пегула сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Ига Швёнтек выполнила девять эйсов, допустила три двойных ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, который ей удалось заработать за время матча.
Для Джессики Пегулы чемпионский титул в Бад-Хомбурге стал девятым в карьере и третьим в сезоне-2025. Ранее она побеждала на турнирах WTA-500 в Чартльстоне (США) и WTA-250 в Остине.
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