Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула — Ига Швёнтек, результат матча 28 июня 2025, счет 6:4, 7:5, финал, турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге

Джессика Пегула стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв в финале Швёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула стала чемпионкой травяного турнира WTA-500, проходящего в немецком Бад-Хомбурге, обыграв в финале турнира польскую теннисистку Игу Швёнтек (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Бад-Хомбург. Финал
28 июня 2025, суббота. 14:45 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Джессика Пегула сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Ига Швёнтек выполнила девять эйсов, допустила три двойных ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, который ей удалось заработать за время матча.

Для Джессики Пегулы чемпионский титул в Бад-Хомбурге стал девятым в карьере и третьим в сезоне-2025. Ранее она побеждала на турнирах WTA-500 в Чартльстоне (США) и WTA-250 в Остине.

Материалы по теме
Павлюченкова уже 4 года не выходит в финал. В Истбурне она проиграла 19-летней австралийке
Павлюченкова уже 4 года не выходит в финал. В Истбурне она проиграла 19-летней австралийке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android