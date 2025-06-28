Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Корентен Муте разбил ракетку по ходу финала на турнире ATP-250 на Мальорке

Фото: Корентен Муте разбил ракетку по ходу финала на турнире ATP-250 на Мальорке
Комментарии

89-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте в финальном матче на турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания) против представителя Нидерландов Таллона Грикспора (34-й в рейтинге) разбил ракетку после первого розыгрыша второго сета. В первом сете Муте проиграл со счётом 5:7.

Мальорка. Финал
28 июня 2025, суббота. 16:10 МСК
Корентен Муте
83
Франция
Корентен Муте
К. Муте
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		3
7 		3
         
Таллон Грикспор
34
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Предыдущая встреча между Корентеном Муте и Таллоном Грикспором проходила в квалификации турнира в Антверпене (Бельгия) в 2018 году. Грикспор одержал победу в матче со счётом 6:2, 6:1.

Турнир на Мальорке проходит с 22 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале обыграл австрийца Себастьяна Офнера.

Календарь турнира на Мальорке
Сетка турнира на Мальорке
Материалы по теме
«Он меня просто уничтожил». Муте — о предыдущем матче с Грикспором
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android