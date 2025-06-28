Фото: Корентен Муте разбил ракетку по ходу финала на турнире ATP-250 на Мальорке

89-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте в финальном матче на турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания) против представителя Нидерландов Таллона Грикспора (34-й в рейтинге) разбил ракетку после первого розыгрыша второго сета. В первом сете Муте проиграл со счётом 5:7.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Предыдущая встреча между Корентеном Муте и Таллоном Грикспором проходила в квалификации турнира в Антверпене (Бельгия) в 2018 году. Грикспор одержал победу в матче со счётом 6:2, 6:1.

Турнир на Мальорке проходит с 22 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале обыграл австрийца Себастьяна Офнера.