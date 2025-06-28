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Фото: Эмма Радукану и Карлос Алькарас в совместной фотосессии для Evian

Фото: Эмма Радукану и Карлос Алькарас в совместной фотосессии для Evian
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Победительница US Open — 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану и пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас приняли участие в совместной фотосессии в рамках кампании производителя питьевой воды Evian.

Evian является спонсором Радукану с 2021 года. Алькарас начал сотрудничать с компанией перед стартом Уимблдона-2025.

Уимблдон-2025 состоится с 30 июня по 13 июля. Действующими чемпионами соревнований являются чешка Барбора Крейчикова и испанец Карлос Алькарас.

Ранее стало известно, что Алькарас и Радукану выступят в миксте на US Open. В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа.

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