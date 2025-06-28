Таллон Грикспор стал чемпионом турнира ATP-250 на Мальорке

34-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор стал чемпионом турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). В финале он обыграл француза Корентена Муте (83-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Грикспор четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Муте шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Для Таллона Грикспора титул на Мальорке стал третьим в карьере и первым в сезоне. В 2023 году он стал победителем турниров в Хертогенбосхе и Пуне.