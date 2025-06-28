Таллон Грикспор стал чемпионом турнира ATP-250 на Мальорке
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34-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор стал чемпионом турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). В финале он обыграл француза Корентена Муте (83-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:6 (7:3).
Мальорка. Финал
28 июня 2025, суббота. 16:10 МСК
83
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
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34
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Грикспор четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Муте шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Для Таллона Грикспора титул на Мальорке стал третьим в карьере и первым в сезоне. В 2023 году он стал победителем турниров в Хертогенбосхе и Пуне.
Комментарии
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