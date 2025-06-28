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«Джокович в топ-5 фаворитов, не более». Кафельников — о претендентах на титул на Уимблдоне

«Джокович в топ-5 фаворитов, не более». Кафельников — о претендентах на титул на Уимблдоне
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Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился мнением о фаворитах Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде.

«Главный фаворит у мужчин? Не знаю. Выделить одного главного претендента на титул не могу. Джокович? Он, безусловно, в топ-5 фаворитов турнира, но не более», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он в трёх сетах обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича — 6:2, 6:2, 7:6.

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