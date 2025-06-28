Майя Джойнт завоевала титул на турнире в Истбурне, обыграв в финале Эалу
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51-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт победила на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В финале она одолела представительницу Филиппин Александру Эалу (74-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (12:10).
Истбурн (ж). Финал
28 июня 2025, суббота. 15:40 МСК
51
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 1
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|6 10
74
Александра Эала
А. Эала
Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Джойнт не выполнила подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Эалы два эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Титул в Истбурне стал вторым в карьере 19-летней Майи Джойнт в одиночном разряде. В мае она победила на турнире в Рабате (Марокко).
Комментарии
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