Джессика Пегула получила трофей чемпионки турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула получила трофей чемпионки травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В решающем матче она обыграла польскую теннисистку Игу Швёнтек (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Ранее в 2025 году Пегула побеждала на турнирах в Чартльстоне (США) и в Остине. В 2024-м — в Торонто и в Берлине, в 2023-м — в Сеуле и Монреале, в 2022-м — в Гвадалахаре и в 2019-м — в Вашингтоне.

Далее Джессика Пегула сыграет на Уимблдоне. В первом круге соревнований она встретится с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто (122-я в рейтинге).