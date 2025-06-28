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Джессика Пегула получила трофей чемпионки турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Джессика Пегула получила трофей чемпионки турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула получила трофей чемпионки травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В решающем матче она обыграла польскую теннисистку Игу Швёнтек (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Бад-Хомбург. Финал
28 июня 2025, суббота. 14:45 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ранее в 2025 году Пегула побеждала на турнирах в Чартльстоне (США) и в Остине. В 2024-м — в Торонто и в Берлине, в 2023-м — в Сеуле и Монреале, в 2022-м — в Гвадалахаре и в 2019-м — в Вашингтоне.

Далее Джессика Пегула сыграет на Уимблдоне. В первом круге соревнований она встретится с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто (122-я в рейтинге).

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