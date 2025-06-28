«Надеюсь, американские СМИ не будут на меня нападать». Соболенко — об отношениях с Гауфф

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своих комментариях после финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором проиграла двукратной победительнице мэйджоров из США Кори Гауфф.

«Мы с Коко всегда очень хорошо ладили. Честно говоря, как я написала в заявлении и ей в личных сообщениях, я действительно не хотела её обидеть. Я была разочарована собой, эмоции взяли верх. Я была совершенно не в своём уме. Хотела сказать ей лично, но не была уверена, приедет ли в Берлин, поэтому я ей написала, чтобы извиниться и убедиться, что она меня поняла.

Конечно, я её уважаю. Она это знала и знает. На видео я сказала, что у нас всё хорошо, мы друзья. Надеюсь, американские СМИ не будут на меня сейчас нападать», — приводит слова Соболенко Punto de Break.