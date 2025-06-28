Арина Соболенко: я умею проигрывать, но иногда я слишком вовлекаюсь

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила своё отношение к поражениям после резонансного финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором она проиграла американке Кори Гауфф.

«Должна сказать, что обычно после поражений я чувствую себя вполне нормально. Я умею проигрывать. Обычно для меня это не проблема.

Но в этот раз мне было очень тяжело. Не знаю почему. Эмоционально я очень сильно хотела победить, и мне было неприятно, что не получилось. Иногда я слишком эмоционально вовлекаюсь. Хотела бы это исправить. Мне хотелось бы сохранять тот же настрой, что и во время турнира, потому что, думаю, в решающих стадиях я слишком загораюсь из-за желания победить. Иногда это меня переполняет и я теряю контроль над эмоциями», — приводит слова Соболенко Punto de Break.