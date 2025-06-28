«Это историческое событие». Александра Эала — о своём первом финале на уровне WTA
Поделиться
74-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала высказалась о поражении в финале травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В матче за титул 20-летняя Эала проиграла австралийке Майе Джойнт со счётом 4:6, 6:1, 6:7 (10:12).
Истбурн (ж). Финал
28 июня 2025, суббота. 15:40 МСК
51
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|7 12
|
|6
|6 10
74
Александра Эала
А. Эала
«Это мой первый финал WTA. Для меня это большое событие. И для моей страны тоже, потому что это историческое событие. Это первый раз, когда филиппинка что-то сделала. Вот почему я так взволнована. Но это только первый раз», — сказала Эала на церемонии награждения.
Отметим, что на тай-брейке Эала упустила четыре матчбола. Филиппинская теннисистка впервые в карьере играла в финале турнира уровня WTA в одиночном разряде.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июня 2025
-
19:37
-
19:26
-
18:58
-
18:43
-
18:38
-
18:31
-
18:26
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
17:44
-
17:37
-
17:20
-
16:31
-
15:24
-
15:18
-
15:05
-
14:55
-
14:51
-
14:11
-
14:07
-
13:59
-
13:55
-
13:38
-
13:04
-
13:01
-
12:31
-
12:18
-
11:39
-
11:31
-
11:25
-
11:02
-
10:35
-
10:33
-
10:22