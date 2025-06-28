Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это историческое событие». Александра Эала — о своём первом финале на уровне WTA

«Это историческое событие». Александра Эала — о своём первом финале на уровне WTA
Комментарии

74-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала высказалась о поражении в финале травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В матче за титул 20-летняя Эала проиграла австралийке Майе Джойнт со счётом 4:6, 6:1, 6:7 (10:12).

Истбурн (ж). Финал
28 июня 2025, суббота. 15:40 МСК
Майя Джойнт
51
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 12
4 		6 6 10
         
Александра Эала
74
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Это мой первый финал WTA. Для меня это большое событие. И для моей страны тоже, потому что это историческое событие. Это первый раз, когда филиппинка что-то сделала. Вот почему я так взволнована. Но это только первый раз», — сказала Эала на церемонии награждения.

Отметим, что на тай-брейке Эала упустила четыре матчбола. Филиппинская теннисистка впервые в карьере играла в финале турнира уровня WTA в одиночном разряде.

Материалы по теме
Фото
Александра Эала расплакалась после финала в Истбурне, в котором упустила четыре матчбола
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android