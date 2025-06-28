«Это историческое событие». Александра Эала — о своём первом финале на уровне WTA

74-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала высказалась о поражении в финале травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В матче за титул 20-летняя Эала проиграла австралийке Майе Джойнт со счётом 4:6, 6:1, 6:7 (10:12).

«Это мой первый финал WTA. Для меня это большое событие. И для моей страны тоже, потому что это историческое событие. Это первый раз, когда филиппинка что-то сделала. Вот почему я так взволнована. Но это только первый раз», — сказала Эала на церемонии награждения.

Отметим, что на тай-брейке Эала упустила четыре матчбола. Филиппинская теннисистка впервые в карьере играла в финале турнира уровня WTA в одиночном разряде.