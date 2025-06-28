«Другой уровень интенсивности». Арина Соболенко — о тренировках с Джоковичем и Синнером

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об опыте тренировок с сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером в преддверии Уимблдона-2025.

«Новак — лучший. Во-первых, мне выпала возможность с ним тренироваться, а это удаётся не каждому. Потом можно просто поговорить, он даёт искренние советы. Это невероятно — услышать мнение такой легенды, как он. Мы обсудили моменты, в которых у меня есть трудности. Я очень благодарна за его наставления. Мы говорили минут 30. Если дать Новаку слово, он не остановится. Хотелось бы остаться там на четыре часа и продолжать беседу, но у всех есть свои графики.

Тренироваться с такими ребятами — это другой уровень интенсивности. Если честно, я потренировалась с Янником минут 10 — и уже выдохлась. Это просто другой уровень. После часа с Новаком я всё ещё восстанавливаюсь. Мне понадобился день на отдых. Это был ценный опыт. Когда ты видишь таких игроков, как Янник или Новак, вблизи, ты учишься у них, перенимаешь то, что они делают на корте. Для меня это было очень полезно», — приводит слова Соболенко Punto de Break.