Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Другой уровень интенсивности». Арина Соболенко — о тренировках с Джоковичем и Синнером

«Другой уровень интенсивности». Арина Соболенко — о тренировках с Джоковичем и Синнером
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об опыте тренировок с сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером в преддверии Уимблдона-2025.

«Новак — лучший. Во-первых, мне выпала возможность с ним тренироваться, а это удаётся не каждому. Потом можно просто поговорить, он даёт искренние советы. Это невероятно — услышать мнение такой легенды, как он. Мы обсудили моменты, в которых у меня есть трудности. Я очень благодарна за его наставления. Мы говорили минут 30. Если дать Новаку слово, он не остановится. Хотелось бы остаться там на четыре часа и продолжать беседу, но у всех есть свои графики.

Тренироваться с такими ребятами — это другой уровень интенсивности. Если честно, я потренировалась с Янником минут 10 — и уже выдохлась. Это просто другой уровень. После часа с Новаком я всё ещё восстанавливаюсь. Мне понадобился день на отдых. Это был ценный опыт. Когда ты видишь таких игроков, как Янник или Новак, вблизи, ты учишься у них, перенимаешь то, что они делают на корте. Для меня это было очень полезно», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Материалы по теме
Арина Соболенко: я умею проигрывать, но иногда я слишком вовлекаюсь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android