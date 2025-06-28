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Янник Синнер впервые прокомментировал расставание с двумя тренерами перед Уимблдоном

Янник Синнер впервые прокомментировал расставание с двумя тренерами перед Уимблдоном
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о расставании с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио за несколько дней до старта Уимблдона-2025.

«Ничего драматичного не произошло. Просто после Галле я почувствовал, что мне нужны изменения в команде. Это не повлияло на меня, я готов выступать. Мы хорошо поработали вместе, и я очень благодарен им за всё, но я просто посчитал, что мне нужно что-то другое. В этом вся причина, ничего больше за этим не стоит», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Паничи и Бадио вошли в команду Синнера в сентябре 2024 года после того, как штаб итальянца покинули Умберто Феррара и Джакомо Нальди. Ранее Паничи и Бадио работали с Новаком Джоковичем.

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