Джокович пришёл на пресс-конференцию к Соболенко на Уимблдоне и дал ей совет

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович пришёл на пресс-конференцию к лидеру рейтинга WTA Арине Соболенко из Беларуси и оценил уровень её игры. Перед Уимблдоном-2025 Соболенко потренировалась с Джоковичем и итальянцем Янником Синнером.

Соболенко. Заходи, можем поболтать. Они спрашивали, о чём мы болтали после нашей тренировки. Хочешь сесть?

Джокович. Нет-нет, это тебе.

Соболенко. Это мне? Ты хочешь быть джентльменом?

Джокович. Я буду добр к тебе.

Соболенко. Конечно.

Джокович. Так в чём вопрос?

Соболенко: Да, они спрашивают, о чём мы болтали. Но сначала позволь, я задам вопрос. Как тебе играть со мной? Как ты оцениваешь мой уровень? Я хорошо играю?

Джокович. Я думаю, у тебя есть потенциал. Ты действительно талантливый игрок. У тебя хорошие удары, отличная техника. Можно, я буду честен? Тебе не хватает интенсивности на корте. Ты недостаточно интенсивна.

Соболенко. Серьёзно? Ты сейчас это скажешь?

Джокович. Слишком ровно. Тебе нужно немного раскрепоститься. Добавь мощи.

Соболенко. Раньше этот парень был моим любимым игроком, но теперь, очевидно, уже нет, — сказали теннисисты на пресс-конференции.