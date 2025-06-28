«Осталось в прошлом. Всё позади». Синнер — о состоянии после финала «Ролан Гаррос»

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей подготовке к Уимблдону-2025 после поражения в драматичном финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я готов играть. То, что было в прошлом, осталось в прошлом — сейчас я в порядке. Ментально я в хорошей форме. В Галле было иначе, потому что у меня почти не было времени на перезагрузку, но теперь всё позади. Честно говоря, я много читал о том, что уровень в том финале был очень высоким, это привилегия. Я усердно работаю и хорошо готов к траве, надеюсь доказать это на корте», — приводит слова Синнера Punto de Break.