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«Она суперкрасивая». Арина Соболенко — о первой сопернице на Уимблдоне-2025

«Она суперкрасивая». Арина Соболенко — о первой сопернице на Уимблдоне-2025
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей сопернице в матче первого круга Уимблдона-2025, канадской теннисистке Карсон Брэнстин (197-й номер рейтинга WTA).

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Карсон Брэнстин
Канада
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин

«Я знаю, что она суперкрасивая. На днях я открыла социальные сети и увидела её интервью после квалификации. Я сказала: «Боже мой, эта девушка такая красивая». Это всё, что я знаю на данный момент. Я оставляю это своей команде, и мы, конечно, будем отсматривать её матчи. Мы поговорим о тактике и обо всём остальном», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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