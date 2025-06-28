«Она суперкрасивая». Арина Соболенко — о первой сопернице на Уимблдоне-2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей сопернице в матче первого круга Уимблдона-2025, канадской теннисистке Карсон Брэнстин (197-й номер рейтинга WTA).

«Я знаю, что она суперкрасивая. На днях я открыла социальные сети и увидела её интервью после квалификации. Я сказала: «Боже мой, эта девушка такая красивая». Это всё, что я знаю на данный момент. Я оставляю это своей команде, и мы, конечно, будем отсматривать её матчи. Мы поговорим о тактике и обо всём остальном», — приводит слова Соболенко Punto de Break.