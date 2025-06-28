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Тейлор Фриц — Дженсон Бруксби, результат матча 28 июня, счёт 2:0, финал ATP-250 в Истбурне

Тейлор Фриц стал чемпионом турнира ATP-250 в Истбурне
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц стал чемпионом травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В решающем матче он обыграл своего соотечественника Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1.

Истбурн (м). Финал
28 июня 2025, суббота. 18:35 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Дженсон Бруксби
149
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Фриц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бруксби ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

Для Фрица титул в Истбурне стал 10-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее Тейлор стал чемпионом травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия).

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