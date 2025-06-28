Тейлор Фриц стал чемпионом турнира ATP-250 в Истбурне

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц стал чемпионом травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В решающем матче он обыграл своего соотечественника Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Фриц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бруксби ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

Для Фрица титул в Истбурне стал 10-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее Тейлор стал чемпионом травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия).