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«Давно хотел». Янник Синнер — о записи песни с Андреа Бочелли

«Давно хотел». Янник Синнер — о записи песни с Андреа Бочелли
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём опыте записи песни с известным итальянским оперным певцом Андреа Бочелли.

«Я давно хотел это сделать, и три месяца перерыва в игре стали идеальным моментом для записи клипа. У нас было больше времени. Он невероятный артист, и для меня честь быть частью этой песни. Всё получилось просто отлично, так что я хочу поздравить его и его команду с проделанной работой. К тому же он замечательный человек и очень тепло ко мне отнёсся», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Композиция Синнера и Бочелли получила название Polvere e Gloria («Пыль и слава»). Отметим, что Янник в произведении не поёт, а только произносит несколько фраз.

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