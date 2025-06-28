«Давно хотел». Янник Синнер — о записи песни с Андреа Бочелли

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём опыте записи песни с известным итальянским оперным певцом Андреа Бочелли.

«Я давно хотел это сделать, и три месяца перерыва в игре стали идеальным моментом для записи клипа. У нас было больше времени. Он невероятный артист, и для меня честь быть частью этой песни. Всё получилось просто отлично, так что я хочу поздравить его и его команду с проделанной работой. К тому же он замечательный человек и очень тепло ко мне отнёсся», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Композиция Синнера и Бочелли получила название Polvere e Gloria («Пыль и слава»). Отметим, что Янник в произведении не поёт, а только произносит несколько фраз.