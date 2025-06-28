Тейлор Фриц завоевал 10-й титул в карьере
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц завоевал 10-й титул в карьере. Сегодня, 28 июня, он стал чемпионом травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне. В решающем матче он обыграл своего соотечественника Дженсона Бруксиби со счётом 7:5, 6:1.
Истбурн (м). Финал
28 июня 2025, суббота. 18:35 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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149
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Ранее Фриц стал чемпионом турнира ATP-250 в Штутгарте. Он стал четвёртым игроком, выигравшим два и более титулов на турнирах ATP в 2025 году после Карлоса Алькараса (пять), Феликса Оже-Альяссима (два) и Флавио Коболли (два) а также вторым действующим теннисистом, завоевавшим пять и более титулов на травяных кортах после Новака Джоковича (восемь). Тейлор Фриц становился победителем турнира в Истбурне в 2019, 2022 и 2024 году.
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