Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц завоевал 10-й титул в карьере. Сегодня, 28 июня, он стал чемпионом травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне. В решающем матче он обыграл своего соотечественника Дженсона Бруксиби со счётом 7:5, 6:1.

Ранее Фриц стал чемпионом турнира ATP-250 в Штутгарте. Он стал четвёртым игроком, выигравшим два и более титулов на турнирах ATP в 2025 году после Карлоса Алькараса (пять), Феликса Оже-Альяссима (два) и Флавио Коболли (два) а также вторым действующим теннисистом, завоевавшим пять и более титулов на травяных кортах после Новака Джоковича (восемь). Тейлор Фриц становился победителем турнира в Истбурне в 2019, 2022 и 2024 году.