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Тейлор Фриц завоевал 10-й титул в карьере

Тейлор Фриц завоевал 10-й титул в карьере
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц завоевал 10-й титул в карьере. Сегодня, 28 июня, он стал чемпионом травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне. В решающем матче он обыграл своего соотечественника Дженсона Бруксиби со счётом 7:5, 6:1.

Истбурн (м). Финал
28 июня 2025, суббота. 18:35 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Дженсон Бруксби
149
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Ранее Фриц стал чемпионом турнира ATP-250 в Штутгарте. Он стал четвёртым игроком, выигравшим два и более титулов на турнирах ATP в 2025 году после Карлоса Алькараса (пять), Феликса Оже-Альяссима (два) и Флавио Коболли (два) а также вторым действующим теннисистом, завоевавшим пять и более титулов на травяных кортах после Новака Джоковича (восемь). Тейлор Фриц становился победителем турнира в Истбурне в 2019, 2022 и 2024 году.

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