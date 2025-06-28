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«До вчерашнего дня мы никогда не общались». Синнер — об игре с Наварро в миксте US Open

«До вчерашнего дня мы никогда не общались». Синнер — об игре с Наварро в миксте US Open
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что не общался с американкой Эммой Наварро по поводу участия в миксте на US Open, им предложили сыграть вместе организаторы.

«Всё получилось очень спонтанно, честно говоря. Я не был знаком с Эммой до вчерашнего дня, мы никогда не общались. Организаторы предложили нам сыграть вместе, и я рад этой возможности. Это что-то новое, и, думаю, фанатам будет интересно увидеть что-то необычное. Всегда здорово, когда лучшие игроки в одиночном разряде участвуют в парных турнирах», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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