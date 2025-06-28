«Самый стабильный ТБШ за последние 10 лет». Джокович поделился настроем на Уимблдон-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своих планах на ближайшее будущее и физическом состоянии перед Уимблдоном-2025.

«Не уверен, что это мой «последний танец». Хочу играть ещё несколько лет. Мне бы хотелось быть здоровым физически и также сохранять мотивацию, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне. Это цель, но на данном этапе никогда не знаешь наверняка. Согласен, что Уимблдон может быть лучшей возможностью — из-за результатов, которых я здесь добивался, из-за того, как я себя чувствую, из-за того, как я здесь играю.

В шести последних розыгрышах я шесть раз выходил в финал. Очень хорошо играл здесь, возможно, это был самый стабильный для меня турнир «Большого шлема» за последние 10 лет. Когда я приезжаю сюда, чувствую дополнительное вдохновение, чтобы показать лучший теннис. Все мы знаем традиции, наследие и культуру этого замечательного турнира, которые сохраняются уже столько лет. Каждый раз, когда входишь на этот стадион, ощущаешь эту прекрасную традицию.

Я в последнее время играл матчи на самом высоком уровне. Это придаёт мне мотивацию продолжать. На грунте у меня, вероятно, меньше шансов на победу, чем на траве. Физически я в порядке, и, думаю, в теннисном плане тоже, судя по тому, что я видел на тренировках», — приводит слова Джоковича Punto de Break.