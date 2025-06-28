Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович ответил, как поменялось его отношение к позиции в мировом рейтинге

Новак Джокович ответил, как поменялось его отношение к позиции в мировом рейтинге
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что для него значит позиция в мировом рейтинге.

«Сейчас для меня всё немного иначе в том смысле, что я больше не гонюсь за позицией в рейтинге. Стараюсь показывать лучший теннис на турнирах «Большого шлема» и выигрывать их. Это не изменилось. Всё по-прежнему. Хотя мой уровень тенниса в последнее время гораздо сильнее колебался, чем на протяжении большей части моей карьеры, если посмотреть на последний год-полтора, мои результаты тоже были довольно нестабильными. На турнирах «Большого шлема» всё остаётся довольно стабильным», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Материалы по теме
«Самый стабильный ТБШ за последние 10 лет». Джокович поделился настроем на Уимблдон-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android