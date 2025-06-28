Новак Джокович ответил, как поменялось его отношение к позиции в мировом рейтинге

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что для него значит позиция в мировом рейтинге.

«Сейчас для меня всё немного иначе в том смысле, что я больше не гонюсь за позицией в рейтинге. Стараюсь показывать лучший теннис на турнирах «Большого шлема» и выигрывать их. Это не изменилось. Всё по-прежнему. Хотя мой уровень тенниса в последнее время гораздо сильнее колебался, чем на протяжении большей части моей карьеры, если посмотреть на последний год-полтора, мои результаты тоже были довольно нестабильными. На турнирах «Большого шлема» всё остаётся довольно стабильным», — приводит слова Джоковича Punto de Break.