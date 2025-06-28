«Люди забывают, что я всё ещё третья ракетка мира». Зверев — о настрое на Уимблдон-2025

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своих результатах в этом сезоне, а также поделился настроем на Уимблдон-2025.

«У меня была довольно хорошая подготовка. Я сыграл в финале, сыграл в полуфинале, также поработал на этих турнирах (в Штутгарте и в Галле. — Прим. «Чемпионата»). Люди забывают, что я всё ещё третья ракетка мира и что я третий в гонке. У меня были некоторые поражения, которые были нормальными, возможно, неожиданными. В целом я считаю, что в последние недели или месяцы снова набрал форму. С нетерпением жду Уимблдона, думаю, что могу хорошо здесь сыграть», — сказал Зверев на пресс-конференции.