Янник Синнер обозначил свою главную проблему в игре на траве

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер назвал аспект игры, с которым испытывает наибольшие сложности в игре на травяном покрытии.

«Главное, с чем у меня сложности, — это передвижение, потому что для теннисиста это самое важное. Если игрок хорошо двигается, он уже силён. Я всегда так считал, а на траве особенно важно уметь покрывать всю площадку. Здесь всё сложнее, потому что приходится больше импровизировать во всех аспектах. Стиль игры на траве совсем другой», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Уимблдон-2025 состоится с 30 июня по 13 июля.