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«Мы все жалуемся на очень высоком уровне». Александр Зверев — о стрессе в ATP-туре

«Мы все жалуемся на очень высоком уровне». Александр Зверев — о стрессе в ATP-туре
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, что вызывает у него наибольший стресс в ATP-туре.

«Постоянство, отсутствие пауз. Это проблема, которая существует уже давно. Я не думаю, что у нас есть отпускной сезон. Не думаю, что у нас есть время отдохнуть ментально, физически и во всех других аспектах. В целом не хочу жаловаться, потому что мне нравится быть теннисистом. Мне нравится играть в теннис. Нравится делать то, что я делаю.

Мы все жалуемся на очень, очень высоком уровне, при этом зарабатываем хорошие деньги и путешествуем по всему миру. Мы живём в пятизвёздочных отелях большую часть времени, бываем в красивых местах. Честно говоря, моей мечтой всегда было стать теннисистом. Я чувствую, что живу этой мечтой, и получаю от этого удовольствие», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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