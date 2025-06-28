Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о Соболенко: я не злопамятная. Мне было нетрудно принять её извинения

Гауфф — о Соболенко: я не злопамятная. Мне было нетрудно принять её извинения
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась об извинениях белоруски Арины Соболенко за слова после финала «Ролан Гаррос» — 2025.

«Некоторые люди критиковали то, что она сказала в своей речи. То был день ужасных условий. Я тоже не считаю, что играла хорошо, поэтому поняла, что она имела в виду. Конечно, некоторые слова, сказанные на пресс-конференции, удивили меня немного больше.

Я не злопамятный человек. Я обсуждала это со своей командой. Если бы она извинилась — даже не публично, а просто лично, — то была бы готова оставить это в прошлом. Она так и сделала, причём повторила извинения, когда мы встретились перед тренировкой. Я знаю Арину, до этого случая у нас были хорошие отношения. Мне было нетрудно принять её извинения. Было много сказано, но я не из тех, кто поддерживает ненависть и подобные вещи», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Материалы по теме
«Надеюсь, американские СМИ не будут на меня нападать». Соболенко — об отношениях с Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android