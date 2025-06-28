Гауфф — о Соболенко: я не злопамятная. Мне было нетрудно принять её извинения

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась об извинениях белоруски Арины Соболенко за слова после финала «Ролан Гаррос» — 2025.

«Некоторые люди критиковали то, что она сказала в своей речи. То был день ужасных условий. Я тоже не считаю, что играла хорошо, поэтому поняла, что она имела в виду. Конечно, некоторые слова, сказанные на пресс-конференции, удивили меня немного больше.

Я не злопамятный человек. Я обсуждала это со своей командой. Если бы она извинилась — даже не публично, а просто лично, — то была бы готова оставить это в прошлом. Она так и сделала, причём повторила извинения, когда мы встретились перед тренировкой. Я знаю Арину, до этого случая у нас были хорошие отношения. Мне было нетрудно принять её извинения. Было много сказано, но я не из тех, кто поддерживает ненависть и подобные вещи», — приводит слова Гауфф Punto de Break.