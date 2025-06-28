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«О «Ролан Гаррос» лучше забыть». Кори Гауфф — о настрое перед Уимблдоном-2025

«О «Ролан Гаррос» лучше забыть». Кори Гауфф — о настрое перед Уимблдоном-2025
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась настроем на предстоящий Уимблдон-2025.

«Я предпочитаю жить настоящим моментом. О «Ролан Гаррос» лучше забыть и вернуться к этим воспоминаниям в конце сезона — тогда можно будет по-настоящему оценить этот результат. На US Open (в 2023 году. — Прим. «Чемпионата») мне было проще переварить всё, потому что это был последний турнир «Большого шлема» в году.

Здесь я хочу выступить по максимуму. Чувствую себя на корте очень уверенно. Для меня было важно отпустить прошлое, а мне это обычно легко даётся — я всегда устремлена к следующей цели. Меня даже часто приходится останавливать, чтобы не слишком торопилась вперёд. Но сейчас хочу именно оставить всё позади. А в ноябре снова всё обдумаю», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

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