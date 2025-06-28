Ига Швёнтек позитивно высказалась о выступлении в Бад-Хомбурге, где проиграла в финале

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост после поражения в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) от американки Джессики Пегулы — 4:6, 5:7.

«Было невероятно снова оказаться в Бад-Хомбурге на этой неделе. Спасибо за вашу поддержку и тёплый приём. Я горжусь работой, которую мы проделали за последние недели, чтобы стать лучше, сделать новые шаги вперёд. Ежедневные усилия и преданность делу, сочетающие упорство и радость, привели к отличному результату, который позволяет мне ехать на Уимблдон с чувством удовлетворения и решимостью прогрессировать каждую неделю на корте, встречая новые вызовы. Посмотрим, как всё сложится.

Пришло время немного подзарядиться, сосредоточиться на следующем шаге, но не забывать о главной цели. Увидимся в Лондоне! Поздравляю Джессику! Заслуженная победа!» — написала Швёнтек на личной странице в соцсетях.