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Ига Швёнтек позитивно высказалась о выступлении в Бад-Хомбурге, где проиграла в финале

Ига Швёнтек позитивно высказалась о выступлении в Бад-Хомбурге, где проиграла в финале
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост после поражения в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) от американки Джессики Пегулы — 4:6, 5:7.

Бад-Хомбург. Финал
28 июня 2025, суббота. 14:45 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Было невероятно снова оказаться в Бад-Хомбурге на этой неделе. Спасибо за вашу поддержку и тёплый приём. Я горжусь работой, которую мы проделали за последние недели, чтобы стать лучше, сделать новые шаги вперёд. Ежедневные усилия и преданность делу, сочетающие упорство и радость, привели к отличному результату, который позволяет мне ехать на Уимблдон с чувством удовлетворения и решимостью прогрессировать каждую неделю на корте, встречая новые вызовы. Посмотрим, как всё сложится.

Пришло время немного подзарядиться, сосредоточиться на следующем шаге, но не забывать о главной цели. Увидимся в Лондоне! Поздравляю Джессику! Заслуженная победа!» — написала Швёнтек на личной странице в соцсетях.

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