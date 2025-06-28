Соболенко встретилась с Фердинандом и получила футболку «Манчестер Юнайтед»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила мероприятие Audemars Piquet, швейцарского производителя часов класса «люкс». Оно было приурочено к скорому началу Уимблдона-2025, который стартует 30 июня и пройдёт до 13 июля.

Соболенко с бойфрендом Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Соболенко с Фердинандом Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Соболенко с Фердинандом

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Спортсменка посетила мероприятие со своим бойфрендом Георгисом Франгулисом. В рамках события Соболенко встретилась с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом и получила футболку клуба. На мероприятии также присутствовала Елена Джокович, жена 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.