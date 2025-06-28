Эмма Радукану ответила, в каких отношениях состоит с Карлосом Алькарасом

Чемпионка US Open — 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о слухах про её отношения с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

— За этими слухами что-то кроется?

— Мы просто хорошие друзья.

— Я думаю, на этом мы закончим.

— Вот это завершение, — сказала Радукану на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Карлос Алькарас и Эмма Радукану выступят в миксте на US Open. В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа.

На Уимблдоне-2025 Радукану в первом круге сыграет с соотечественницей Мингэ Сюй.