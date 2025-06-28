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«Ждал этого момента». Алькарас — о тренировке с Фонсекой перед Уимблдоном

«Ждал этого момента». Алькарас — о тренировке с Фонсекой перед Уимблдоном
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от совместной тренировки с бразильцем Жоао Фонсекой в преддверии Уимблдона-2025.

«Я был рад тренировке с ним, в последний раз мы играли в 2023 году во время Итогового турнира. Ждал этого момента с тех пор, как он появился в ATP-туре. Он совсем новичок на траве. Мы общались, у него ещё не так много опыта на этом покрытии. Но он любит играть агрессивно, бить большими форхендами, идти к сетке, поэтому я почти уверен, что он добьётся высокого уровня на траве очень скоро», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

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