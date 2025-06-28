«Она не хотела проявить неуважение». Джокович — о словах Соболенко после финала «РГ»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о словах лидера мирового рейтинга Арины Соболенко в адрес второй ракетки мира Кори Гауфф после финала «Ролан Гаррос» — 2025.

«Послушайте, в конце концов мы все люди и нам приходится справляться с трудными эмоциями сразу после того, как проигрываешь важный матч, например, финал турнира «Большого шлема», как это было у неё с Кори. И такое случается. Когда эмоции зашкаливают и кровь кипит, не всегда легко сдержаться и поставить, как бы это сказать, дипломатию на первое место. Хотя я считаю, что всегда важно проявлять уважение и отмечать успех соперника, который тебя только что обыграл. Видел, что она сказала, и думаю, что в итоге всё прояснила. Такое бывает. Возможно, это прозвучало не так, как надо, но она не хотела проявить неуважение к Кори.

Большинство раз, когда я играл в финалах турниров «Большого шлема» за последние 20 лет, атмосфера между соперниками почти всегда была уважительной, независимо от того, выигрывал я или проигрывал. Думаю, теннис в этом плане действительно выделяется на фоне других видов спорта. Раньше не задумывался, что теннис — единственный вид спорта, где проигравший остаётся на церемонии награждения и получает возможность что-то сказать. Это интересно, если подумать, и многое говорит о спортивном духе. Мне это нравится, потому что у финалиста есть возможность выразить уважение сопернику, а также поблагодарить всех, кто причастен к турниру, — ведь есть тысячи людей, много волонтёров, которые делают всё возможное, чтобы ты оказался в финале. Поэтому, считаю, всегда важно отмечать вклад всех участников.

Это легко? Это естественно и просто, когда об этом говоришь? Нет, абсолютно нет. Но со временем учишься вырабатывать в себе этот механизм, чтобы как-то отодвигать и сдерживать эмоции. Потому что важнее проявить уважение, важнее выразить благодарность за возможность быть частью турнира. А потом, когда возвращаешься в раздевалку, конечно, нужно выпустить пар и как-то переработать эти эмоции, у каждого это происходит по-своему. У кого-то это проходит через несколько часов или дней, у кого-то может держаться долго после таких тяжёлых поражений. Вот, например, если взять Синнера и Алькараса после пяти с половиной часов матча, — Синнер мог бы быть расстроен после такого поражения. Но он был великодушен в своей речи, вернулся, хорошо сыграл на следующем турнире и продолжает двигаться вперёд. Думаю, это правильный пример соперничества и уважения между игроками, и это прекрасно видеть», — сказал Джокович на пресс-конференции.