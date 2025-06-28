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Карлос Алькарас: хочу выиграть Уимблдон. Сейчас ощущаю большую уверенность в себе

Карлос Алькарас: хочу выиграть Уимблдон. Сейчас ощущаю большую уверенность в себе
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил о настрое победить на Уимблдоне-2025. Испанец выигрывал этот турнир два раза подряд — в 2023 и 2024 годах. Оба раза он обыгрывал в финале серба Новака Джоковича.

«Я действительно хочу выиграть титул. Очень хочу поднять трофей. Не думаю о том, сколько игроков ранее выигрывали три Уимблдона подряд. Я просто хочу быть готовым и подготовиться наилучшим образом, чтобы начать турнир с большой уверенностью. Прямо сейчас ощущаю большую уверенность в себе», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

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