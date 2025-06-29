«Видел тай-брейк. Остальное время играл в гольф». Зверев — о финале «Ролан Гаррос» — 2025

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, смотрел ли он финал «Ролан Гаррос» — 2025, где встречались лидер рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

— Где ты находился и о чём думал во время финала «Ролан Гаррос» между Алькарасом и Синнером, если ты вообще имел возможность его посмотреть?

— Я был на поле для гольфа на Майорке (улыбается). На самом деле посмотрел только тай-брейк решающего сета. Посмотрел тай-брейк, и это было волнующе. Очевидно, это был отличный матч, один из тех исторических, которые люди запомнят. Не смотрел большую часть вживую. Видел тай-брейк. Остальное время играл в гольф (улыбается), — сказал Зверев на пресс-конференции.