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Светлана Кузнецова: 40 — новые 20! Всех обожаю, даже хейтеров

Светлана Кузнецова: 40 — новые 20! Всех обожаю, даже хейтеров
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала пост по случаю прошедшего дня рождения. 27 июня спортсменке исполнилось 40 лет.

«40 — новые 20! Всех люблю, обожаю, даже своих хейтеров. Благодаря вам у меня есть стимул двигаться вперёд», — написала Кузнецова на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Кузнецовой

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде). В одиночном разряде Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и Открытый чемпионат Франции в 2009 году. Также Светлана дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.

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