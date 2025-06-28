Светлана Кузнецова: 40 — новые 20! Всех обожаю, даже хейтеров

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала пост по случаю прошедшего дня рождения. 27 июня спортсменке исполнилось 40 лет.

«40 — новые 20! Всех люблю, обожаю, даже своих хейтеров. Благодаря вам у меня есть стимул двигаться вперёд», — написала Кузнецова на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Кузнецовой

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде). В одиночном разряде Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и Открытый чемпионат Франции в 2009 году. Также Светлана дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.