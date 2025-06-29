«У них всегда будет больше хайлайтов». Зверев — о словах Фрица про матч с Фонсекой

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о словах пятой ракетки мира американца Тейлора Фрица про хайлайты в матче с Жоао Фонсекой на турнире в Истбурне.

— На днях Тейлор говорил — не знаю, видел ли ты, — о хайлайтах. Он в шутку сказал, что в матче против Фонсеки все удары были от Жоао. Бывает ли у тебя, что ты смотришь хайлайты своих матчей и думаешь, действительно ли они отражают игру или, может быть, из-за них ты выглядишь сильнее или, наоборот, хуже?

— Когда смотришь хайлайты, они всегда заставляют тебя чувствовать себя лучше, правда? Думаю, есть такие игроки, про которых в целом всегда будет больше видео с хайлайтами, чем про других, но это не обязательно значит, что они лучше. Это просто стиль игры, тот развлекательный фактор, который они приносят на корт. Конечно, Карлос Алькарас — один из таких, Жоао Фонсека — один из таких, Бублик… У них всегда будет больше места в хайлайтах, даже если они проигрывают матчи. Точно не знаю, что сказал Тейлор, я этого не видел. Но если он имел в виду это, то да. Например, такой, как Тейлор, который, по сути, чистая мощь, возможно, не будет так часто попадать в хайлайты. Но это совсем не значит, что он хуже как теннисист по сравнению с такими игроками, — сказал Зверев на пресс-конференции.