Фото: Елена Рыбакина в преддверии Уимблдона-2025

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию в куртке и сумкой, которые будет носить по ходу Уимблдона-2025. Спортсменка использует экипировку компании Yonex.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

Матчи основной сетки женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 состоятся с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

В 2024 году Елена Рыбакина дошла до полуфинала Уимблдона. Она проиграла будущей чемпионке Крейчиковой.