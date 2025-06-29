Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Елена Рыбакина в преддверии Уимблдона-2025

Фото: Елена Рыбакина в преддверии Уимблдона-2025
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию в куртке и сумкой, которые будет носить по ходу Уимблдона-2025. Спортсменка использует экипировку компании Yonex.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

Матчи основной сетки женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 состоятся с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

В 2024 году Елена Рыбакина дошла до полуфинала Уимблдона. Она проиграла будущей чемпионке Крейчиковой.

Материалы по теме
Фото
Соболенко встретилась с Фердинандом и получила футболку «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android