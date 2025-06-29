«Мы должны показывать свой лучший уровень». Дрейпер ответил, как справляется с давлением

Четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер перед стартом Уимблдона-2025 ответил, как он справляется с давлением.

«Я определённо стараюсь отключаться. Возвращаюсь домой, смотрю немного Netflix, пытаюсь поспать и восстановиться как можно лучше. Когда я здесь или на тренировке, то полностью сосредоточен на том, что пытаюсь сделать, но когда ухожу, стараюсь от всего абстрагироваться, чтобы набраться максимальной энергии и снова хорошо выступить на следующий день, потому что таков теннис. Это как спорт восстановления. Мы должны быть способны показывать свой лучший уровень каждый день. Поэтому отключаться — важно», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

В первом круге Уимблдона-2025 Дрейпер сыграет с Себастьяном Баэсом из Аргентины.