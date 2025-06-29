Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы должны показывать свой лучший уровень». Дрейпер ответил, как справляется с давлением

«Мы должны показывать свой лучший уровень». Дрейпер ответил, как справляется с давлением
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер перед стартом Уимблдона-2025 ответил, как он справляется с давлением.

«Я определённо стараюсь отключаться. Возвращаюсь домой, смотрю немного Netflix, пытаюсь поспать и восстановиться как можно лучше. Когда я здесь или на тренировке, то полностью сосредоточен на том, что пытаюсь сделать, но когда ухожу, стараюсь от всего абстрагироваться, чтобы набраться максимальной энергии и снова хорошо выступить на следующий день, потому что таков теннис. Это как спорт восстановления. Мы должны быть способны показывать свой лучший уровень каждый день. Поэтому отключаться — важно», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

В первом круге Уимблдона-2025 Дрейпер сыграет с Себастьяном Баэсом из Аргентины.

Материалы по теме
«Мне повезло, что есть такая поддержка». Дрейпер — о помощи Маррея и Хенмэна в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android