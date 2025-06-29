Новак Джокович прокомментировал завершение сотрудничества Синнера с двумя тренерами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, почему первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завершил сотрудничество с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио.

«Я работал с Марко и Ули, и считаю их выдающимися профессионалами. Оба внесли огромный вклад в мои успехи. Не знаю причин расставания с Янником — для меня это тоже стало неожиданностью, потому что, как по мне, и его игра, и физическое состояние сильно улучшились за последние полтора года.

Но перемены случаются. И они не всегда связаны исключительно с профессиональными отношениями — иногда дело может быть и в личных причинах. Я сам в карьере вносил изменения, и понимаю, что иногда вы просто больше не на одной волне — и тогда решаешь расстаться. Может быть, ты ищешь что-то новое, иное. Трудно обобщать, ведь мы все разные», – приводит слова Джоковича в своём аккаунте в социальной сети Х журналист Джованни Пелаззо.