Ига Швёнтек расплакалась после поражения в финале Бад-Хомбурга от Пегулы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла сдержать эмоций после поражения в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче за титул она проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 5:7.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На соревнованиях в Бад-Хомбурге Швёнтек вышла в финал впервые за 13 месяцев, а также в первый раз в карьере на травяном турнире. В обновлённом рейтинге полька поднимется на четыре строчки и станет четвёртой ракеткой мира.

Следующим турниром Швёнтек будет Уимблдон-2025, который стартует в понедельник, 30 июня.