Ига Швёнтек расплакалась после поражения в финале Бад-Хомбурга от Пегулы
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла сдержать эмоций после поражения в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче за титул она проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 5:7.
Бад-Хомбург. Финал
28 июня 2025, суббота. 14:45 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
На соревнованиях в Бад-Хомбурге Швёнтек вышла в финал впервые за 13 месяцев, а также в первый раз в карьере на травяном турнире. В обновлённом рейтинге полька поднимется на четыре строчки и станет четвёртой ракеткой мира.
Следующим турниром Швёнтек будет Уимблдон-2025, который стартует в понедельник, 30 июня.
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