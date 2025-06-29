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Ига Швёнтек расплакалась после поражения в финале Бад-Хомбурга от Пегулы

Ига Швёнтек расплакалась после поражения в финале Бад-Хомбурга от Пегулы
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла сдержать эмоций после поражения в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче за титул она проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 5:7.

Бад-Хомбург. Финал
28 июня 2025, суббота. 14:45 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На соревнованиях в Бад-Хомбурге Швёнтек вышла в финал впервые за 13 месяцев, а также в первый раз в карьере на травяном турнире. В обновлённом рейтинге полька поднимется на четыре строчки и станет четвёртой ракеткой мира.

Следующим турниром Швёнтек будет Уимблдон-2025, который стартует в понедельник, 30 июня.

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