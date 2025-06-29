«Он подавал вторые подачи со скоростью 225 км/ч». Стаббс — о первой встрече с Бубликом

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Рене Стаббс рассказала о моменте, когда она впервые увидела на корте казахстанского теннисиста Александра Бублика.

«Я помню, как однажды тренировалась с ним в миксте. Он играл в паре с Еленой Рыбакиной против Сэм Стосур и её партнёра на Australian Open. Я увидела его впервые издалека и подумала: «Да он сумасшедший!» Он подавал вторые подачи со скоростью 225 км/ч, и я вообще не понимала, что происходит. Но надо признать: у него такая непредсказуемая манера игры, и на траве это может стать настоящим преимуществом», – сказала Стаббс во время записи подкаста The Rennae Stubbs Tennis Podcast.

Ранее Александр Бублик выиграл турнир АТР-500 в Галле (Германия), победив в финале россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:4)).