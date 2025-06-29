Виландер — о Соболенко: публика её любит, потому что она честная

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер заявил, что не видит ничего плохого в резонансных словах белоруски Арины Соболенко после финала «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я не вижу проблемы в Арине Соболенко и её поведении, потому что она настолько искренняя, что даже если злится и говорит то, что думает, но потом осознаёт: «Возможно, мне не стоило этого говорить» или «Мне стоит извиниться», — и это делает! А в следующий раз снова говорит честно. Думаю, именно поэтому сейчас публика её любит, потому что она честная», — приводит слова Виландера TNT Sports.