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«Последний лучший шанс на победу на ТБШ». Роддик — о Джоковиче на Уимблдоне

«Последний лучший шанс на победу на ТБШ». Роддик — о Джоковиче на Уимблдоне
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился мнением о перспективах 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Я думаю, что это последний лучший шанс Новака на победу на турнире «Большого шлема». Я не знаю, когда наступит конец, но считаю, что сейчас у него наибольшие шансы выиграть на траве. Игра, которую он показывает сегодня — не Джокович пятилетней давности, а нынешний — больше всего выигрывает именно на этом покрытии. Он знает, как играть здесь.

Более того — я ставлю Новака в финал. Я ставлю Джоковича в финал Уимблдона. Я сказал, что сказал», – сказал Роддик во время записи подкаста Served.

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