«Иван Янковский, Эмма Стоун». Теннисисты выбрали актёров, которые могли бы их сыграть

Российская теннисистка Мирра Андреева, представитель Казахстана Александр Бублик и другие игроки назвали актёров, которые могли бы сыграть их в фильме.

Жасмин Паолини: Том Круз (смеётся), потому что в прошлом году он смотрел здесь мой финал.

Хольгер Руне: опять назову Леонардо Ди Каприо из «Волка с Уолл-стрит».

Онс Жабер: Дэвид Бекхэм.

Кори Гауфф: Айо Эдебири, она в «Медведе».

Мирра Андреева: Эмма Стоун.

Маттео Берреттини: Кристиан Бейл.

Александр Бублик: Иван Янковский.

Мэдисон Киз: Зои Кравиц.

Гаэль Монфис: Дензел Вашингтон, — сказали игроки в видео, опубликованном пресс-службой Уимблдона в соцсетях.