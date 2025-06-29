«Иван Янковский, Эмма Стоун». Теннисисты выбрали актёров, которые могли бы их сыграть

Российская теннисистка Мирра Андреева, представитель Казахстана Александр Бублик и другие игроки назвали актёров, которые могли бы сыграть их в фильме.
Жасмин Паолини: Том Круз (смеётся), потому что в прошлом году он смотрел здесь мой финал.
Хольгер Руне: опять назову Леонардо Ди Каприо из «Волка с Уолл-стрит».
Онс Жабер: Дэвид Бекхэм.
Кори Гауфф: Айо Эдебири, она в «Медведе».
Мирра Андреева: Эмма Стоун.
Маттео Берреттини: Кристиан Бейл.
Александр Бублик: Иван Янковский.
Мэдисон Киз: Зои Кравиц.
Гаэль Монфис: Дензел Вашингтон, — сказали игроки в видео, опубликованном пресс-службой Уимблдона в соцсетях.