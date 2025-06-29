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«Понимаю, что никому ничего не должен доказывать». Алькарас — о настрое перед Уимблдоном

«Понимаю, что никому ничего не должен доказывать». Алькарас — о настрое перед Уимблдоном
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, в каком настрое он подходит к старту Уимблдона-2025.

«Прежде всего понимаю, что я никому ничего не должен доказывать. Думаю, это главный шаг. Это моя жизнь, и я живу её так, как считаю правильным, или как мне бы хотелось. Для меня это ключ ко всему. Не думать о том, что скажут люди, не думать об их ожиданиях, а сосредоточиться на том, что мне самому важно и нужно, и следовать этому на 100%. Это и есть лучший способ что-то доказать — быть верным себе и своим ощущениям.

Для меня одинаково важно чувствовать себя комфортно и вне корта, и на нём. Если мне плохо, если я не хочу быть на корте, — я не смогу хорошо играть. Быть окружённым хорошими людьми, друзьями, семьёй — это помогает мне быть спокойным, показывать хороший теннис, свой лучший теннис. Эти две вещи очень важны. Я благодарен, что такие люди есть рядом со мной», – приводит слова Алькараса Eurosport Spain.

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