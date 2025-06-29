Бадоса назвала игроков, ради которых будут смотреть микст на US Open. Среди них Медведев

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о критике нового формата турнира смешанного парного разряда на US Open — 2025. Микст пройдёт до старта основного турнира, 19 и 20 августа, а соревнования во всех остальных разрядах — с 24 августа по 7 сентября.

«Как по мне, здорово пробовать что-то новое. Мы всегда жалуемся, что нам нужно сделать что-то новое с теннисом, чтобы привлечь больше людей. И мы видим, как много людей следят за НБА, НФЛ, ММА… они устраивают шоу, и я думаю, что теннису иногда нужно такое.

Можно сохранить турниры, традиции, но в то же время делать какие-то эксперименты. Пара Алькараса и Радукану… СМИ сходят с ума по этому поводу, верно? Или Медведев, с кем бы он ни играл. Все хотят увидеть Новака и то, как он будет играть в миксте. Это весело, и все уже с нетерпением ждут турнир», — приводит слова Бадосы Eurosport.es.