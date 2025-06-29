Петра Квитова рассказала, почему решила завершить игровую карьеру

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» чешка Петра Квитова рассказала, как она пришла к решению завершить профессиональную карьеру.

– Как вы пришли к решению завершить карьеру?

– На самом деле я ничего не планировала, когда решила вернуться, просто хотела посмотреть, как всё пойдёт. Думала о том, что поиграю в этом сезоне, максимум захвачу ещё следующий. Поэтому я знала изначально, что не стоит планировать продолжать карьеру на несколько лет. Всё-таки у меня уже были моменты, когда я уходила.

Теннис – это сложный вид спорта, и ты не можешь постоянно делать одно и то же, так что моё тело сейчас испытывает проблемы. Иногда это слишком для меня, и поэтому я не могу играть долго. Сейчас я уже хуже переношу всё то напряжение, которое испытываю во время выступлений на турнирах, – сказала Квитова на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.

Напомним, Петра Квитова приняла решение завершить профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США – 2025.